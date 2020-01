Casal di Principe – 25enne arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

CASAL DI PRINCIPE (CE) – Nel corso del pomeriggio di mercoledì, 29 gennaio 2020, in Casal di Principe (Ce), i Carabinieri della sezione radiomobile (N.O.R.M.) del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M.O., cl. 94, del luogo.

I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto nel garage, occultato in un sacchetto portacasco per motociclo, gr. 268 di hashish, suddiviso in n. 69 stecche ed un panetto, un bilancino di precisione nonché materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.



L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.