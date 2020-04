Casal di Principe/aggiornamenti dati Covid19.

Casal di Principe– Riportiamo il messaggio di aggiornamento pubblicato su Facebook stamane dal sindaco Renato Natale

“Purtroppo ancora cattive notizie: una delle pazienti positiva al covid, è deceduta in ospedale, mentre è risultato positivo un componente della famiglia di un altro positivo. Dunque ad oggi, registriamo 7 casi positivi, di cui una guarita, due deceduti , altri 4 a casa senza sintomi, di cui due familiari della deceduta . Ai familiari vanno le condoglianze dell’amministrazione e della Città; alle persone positive,

gli auguri di pronta guarigione, a tutti noi l’invito a restare a casa, per rispetto di chi non ce l’ha fatta e per evitare di dover piangere altri morti. Un Venerdì Santo di passione, ma presto avremo la resurrezione. Coraggio e pazienza“

Per quanto concerne la situazione della Regione Campania, l’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato ieri alle 22:47 i seguenti dati

🔴 IL BOLLETTINO

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 662 tamponi di cui 34 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 350 tamponi di cui 14 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 73 tamponi, nessuno positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 54 tamponi di cui 2 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 76 tamponi, nessuno dei quali positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 3 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 84 tamponi di cui 2 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 506 tamponi di cui 34 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi, di cui 7 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 75 tamponi di cui 2 positivi;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo

Positivi di oggi: 98

Tamponi di oggi: 2.081

Totale complessivo positivi Campania: 3.442

Totale complessivo tamponi Campania: 31.745