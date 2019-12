Casal di Principe: successo del forum dei giovani, approvate le modifiche al regolamento

Casal di Principe-Il Forum Giovani di Casal di Principe ,organismo consultivo e partecipativo a carattere giovanile, di supporto all’assessorato alle politiche giovanili,ha costantemente lavorato per presentare all’amministrazione modifiche al regolamento comunale inerenti alla costituzione dei forum giovanili

Il vigente regolamento del Comune di Casal di Principe risale, infatti, al 2009/2010 e solo nel 2016 la Regione ha riformato il suo sistema elettorale e compositivo.

La bozza di regolamento, redatta dalla Commissione competente del Forum giovani, dopo aver acquisito pareri ed osservazioni, è stata ampiamente accolta.

Lo schema di regolamento-dichiara la Presidente Eliana Gilda Eliana- è strutturato nel pieno rispetto della legge regionale del 8 agosto 2016, n. 26 “Costruire il Futuro. Nuove politiche per i giovani” (art. 6 co. 1, lettera c) e co.2 e art. 11), in ossequio alle linee guida della Giunta regionale della Campania – Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili UOD 50.11.02, che sanciscono tre punti inderogabili nell’attivazione dei forum giovani locali:

1) carattere totalmente elettivo dei consiglieri,

2) età anagrafica dei componenti compresa tra i 16 ed i 34 anni

3) residenza nel territorio comunale.

Il forum 2017/2019 si è concluso da pochi giorni e i membri del forum ringraziano l’amministrazione comunale, in modo particolare il sindaco Renato Natale, l’ex assessore al ramo Ludovico Coronella e l’attuale componente della giunta con delega alle politiche giovanili Antonio Schiavone.

L’approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale in data 23.12.2019 – dichiara la Presidente Eliana Gilda Diana-della proposta di regolamentazione del forum giovani rende orgogliosi del buon lavoro svolto ed è esempio per tutti i giovani del territorio.

Infine, il Forum Giovani auspica che al più presto possano essere indette nuove elezioni per la costituzione di una nuova assemblea, al fine di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.