Momenti di panico a Casal di Principe. Questa mattina, intorno alle ore 10.00, un’automobile, una Fiat Panda, e’ andata a fuoco .

Il fatto e’ avvenuto in via Vaticale . Le cause e le dinamiche dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nessun ferito tra i presenti. Il conducente del veicolo e’ riuscito a scendere dall’auto e a chiamare i soccorsi. Sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.