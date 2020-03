Casal di Principe: caso di probabile Coronavirus, i messaggi del sindaco

Casal di Principe– Il sindaco Renato Natale entra nel merito del caso di probabile infezione da coronavirus, aggiornando la cittadinanza sulle misure già adottate

“come promesso tengo informata la città di tutte le novità sull’emergenza corona virus:

pochi minuti fa sono stato avvisato che abbiamo a Casal di Principe un caso di probabile infezione da coronavirus, in attesa di conferma dall’Istituto superiore di Sanità. Tutti i provvedimenti necessari sono stati già presi da parte del Servizio Sanitario, a cominciare dall’isolamento del paziente. Il sottoscritto è in continuo contatto con i responsabili dell’Azienda Sanitaria per seguire l’evolversi della situazione. Intanto invito tutti a seguire e rispettare le norme comportamentali emanate dal Governo e dal Ministero della Sanità; abbiamo già provveduto alla stampa di manifesti esplicativi che verranno affissi in serata, mentre i volontari della protezione civile hanno provveduto già in mattinata a distribuire volantini in tutti i luoghi di aggregazione.Se tutti collaboriamo, mantenendo la calma ed evitando il panico, presto questa storia finirà e ritorneremo alla normalità”

In un’ulteriore comunicazione ha cercato di tranquillizzare i cittadini, sottolineando che il personale del Servizio Sanitario sta tracciando tutti i possibili contatti avuti dalla persona contagiata.

“come era da attendersi sono molti i cittadini preoccupati ed allarmati; vi chiedo però di mantenere la calma, perchè in questi casi è proprio il panico a creare e determinare i veri pericoli. In queste ore il personale del Servizio Sanitario sta tracciando tutti i possibili contatti avuti dalla persona contagiata. Tutti i contatti individuati saranno informati dalle autorità. Chiarisco anche che il paziente è stato riscontrato positivo al Cotugno; per prassi e per norma la certezza definitiva è data dalla conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Intanto rinnovo a tutti l’invito a seguire le indicazioni più volte emanate, che riguardano semplici comportamenti quotidiani, unico modo per difendersi e sopratutto per difendere i più deboli da questa infezione.Ogni ulteriore novità la comunicherò in tempo reale”

Il Sindaco,infine, ha invitato a diffidare dalle notizie date per certe e sicure sul caso positivo e ha informato che è in corso una riunione per stabilire ulteriori provvedimenti oltre a quelli assunti