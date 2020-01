Casal di principe: deceduta Iolanda Di Tella, madre di Don Peppe Diana

Casal di principe- Iolanda Di Tella, mamma di don Giuseppe Diana, è deceduta nella sua casa di Casal di Principe a 86 anni, sabato 18 gennaio. Da tempo era costretta a letto per via di alcuni malanni.

I funerali sono stati celebrati dal vescovo di Aversa, monsignor Spinillo, alla presenza del sindaco di Casal di Principe Renato Natale e di numerosi gruppi di scout e attivisti di Libera.

I fratelli del sacerdote, Emilio e Marisa (oggi assessore comunale) hanno sempre alimentato la memoria e il messaggio educativo lanciato da don Peppe, che non ha mai taciuto di fronte alla prepotenza dei clan.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Renato Natale, che il 19 marzo 1994, quando fu ucciso don Diana, era primo cittadino

“Mamma Jolanda ha finalmente riabbracciato il figlio, Don Peppe Diana. Lo ha raggiunto oggi, lasciando questa terra, e lasciando noi orfani del suo coraggio, della sua testimonianza di vita, del suo costante ricordo del caro figlio ucciso dalla camorra. Migliaia di giovani sono passati per la sua casa , in Corso Garibaldi a Casal di Principe, giovani provenienti da tutta Italia; i suoi scouts , e non solo, tanti giovani che oggi saranno privi del suo sguardo amorevole e del suo raccontare, nella lingua dei nostri avi, la sua stolria di amore per il figlio.. La voglio ricordare anche io, come in tanti in queste ore, mentre espone un foglio con sopra scritto semplicemente “grazie”, grazie alle migliaia di persone che sfilavano sotto il suo balcone , in uno degli anniversari della morte del figlio. Ma lo faccio per dire GRAZIE noi a Lei, per averci dato un esempio di dignità, e di amore.GRAZIE MAMMA JOLANDA, grazie per la tua vita, e porta al tuo Peppino il nostro GRAZIE perchè con la sua vita ci ha aiutati a liberarci”