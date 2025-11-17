Sociale

Casal di Principe, grande partecipazione all’evento in memoria delle vittime della strada

Di Pasquale Vitale
Screenshot

CASAL DI PRINCIPE. Nel pomeriggio di domenica 16 novembre, lo Stadio Comunale “Angelo Scalzone” ha ospitato un intenso e partecipato momento di raccoglimento dedicato alle vittime della strada. L’iniziativa, promossa dall’associazione CasaleLab O.D.V. in collaborazione con PolisIdee, Croce Rossa Italiana e Amministrazione Comunale, ha riportato al centro dell’attenzione pubblica l’urgenza di una maggiore sicurezza stradale e di interventi più incisivi da parte delle istituzioni.

L’obiettivo dell’evento è stato quello di ribadire la necessità di un’azione condivisa per prevenire ulteriori tragedie che, negli ultimi anni, hanno segnato profondamente diverse famiglie del territorio.

CasaleLab – laboratorio di cittadinanza attiva – e PolisIdee hanno inoltre annunciato il lancio di un percorso di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolto alle scuole, che si svilupperà lungo l’intero anno scolastico, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose realtà associative locali, tra cui Punto Luce, Together, Comitato Don Diana, Pro Loco, oltre alle pasticcerie del territorio Emilio, Benito, Fabozzi, Petrillo e Bake, che con il loro contributo hanno favorito il clima di condivisione e partecipazione.

“Questo evento rappresenta un ulteriore tassello delle attività che CasaleLab porta avanti da quasi otto anni, con l’obiettivo di promuovere il senso civico e il rispetto delle regole, al fine di rafforzare l’unità e la solidarietà all’interno della comunità. Un ringraziamento particolare alle famiglie delle vittime, che hanno lasciato in noi un ricordo indelebile dei loro cari”,

ha dichiarato il presidente di CasaleLab, Gianluca Natale.