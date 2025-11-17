Casal di Principe, grande partecipazione all’evento in memoria delle vittime della strada

CASAL DI PRINCIPE. Nel pomeriggio di domenica 16 novembre, lo Stadio Comunale “Angelo Scalzone” ha ospitato un intenso e partecipato momento di raccoglimento dedicato alle vittime della strada. L’iniziativa, promossa dall’associazione CasaleLab O.D.V. in collaborazione con PolisIdee, Croce Rossa Italiana e Amministrazione Comunale, ha riportato al centro dell’attenzione pubblica l’urgenza di una maggiore sicurezza stradale e di interventi più incisivi da parte delle istituzioni.

L’obiettivo dell’evento è stato quello di ribadire la necessità di un’azione condivisa per prevenire ulteriori tragedie che, negli ultimi anni, hanno segnato profondamente diverse famiglie del territorio.

CasaleLab – laboratorio di cittadinanza attiva – e PolisIdee hanno inoltre annunciato il lancio di un percorso di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolto alle scuole, che si svilupperà lungo l’intero anno scolastico, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose realtà associative locali, tra cui Punto Luce, Together, Comitato Don Diana, Pro Loco, oltre alle pasticcerie del territorio Emilio, Benito, Fabozzi, Petrillo e Bake, che con il loro contributo hanno favorito il clima di condivisione e partecipazione.

“Questo evento rappresenta un ulteriore tassello delle attività che CasaleLab porta avanti da quasi otto anni, con l’obiettivo di promuovere il senso civico e il rispetto delle regole, al fine di rafforzare l’unità e la solidarietà all’interno della comunità. Un ringraziamento particolare alle famiglie delle vittime, che hanno lasciato in noi un ricordo indelebile dei loro cari”,

ha dichiarato il presidente di CasaleLab, Gianluca Natale.