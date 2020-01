Il Sig. Questore di Caserta Antonio Borrelli ha proceduto stamane alla consegna delle chiavi dell’immobile confiscato sito in Casal di Principe, via Casella n. 2 – già sede della Sezione distaccata della Squadra Mobile – al Provveditore per le Opere Pubbliche Dott. Ing. Giuseppe D’Addato. Con la consegna delle chiavi sarà allestito il cantiere per la realizzazione dei lavori necessari all’apertura del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe.