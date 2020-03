Casal di Principe: il sindaco invita ad attendere la lettura del Decreto sui fondi ai comuni

Casal di Principe– Il sindaco Renato Natale invita i cittadini ad attendere la lettura del Decreto di Conte prima di capire quali possano essere i margini di un Ente Locale, e invita, in ogni caso, a distinguere tra dichiarazioni e l’arrivo concreto delle risorse. In un periodo di confusione anche mediatica è necessario,inoltre,prestare attenzione alle fonti ufficiali. Per il momento-continua il sindaco- è da registrare la solidarietà di tanti cittadini. In chiusura la bella notizia relativa al fatto che l’AIFA ha approvato l’uso di alcuni farmaci che possono accelerare il processo di guarigione.

“Cari amici, molti di voi dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio di ieri, hanno cominciato a telefonare, o inviare messaggi, per chiedere come fare per ottenere questo contributo. A tutti loro e a quanti comunque sono in attesa di un aiuto dico di avere pazienza, dobbiamo leggere con attenzione il decreto per capire quali sono i margini di manovra di un Ente locale. Tutti i Comuni sono alle prese con questi problemi. Intanto una cosa è la dichiarazione, ed un altra è l’arrivo concreto di risorse, che certamente non sono arrivate e non arriveranno nei prossimi giorni; inoltre non è ancora chiaro quante risorse sono destinate ai singoli comuni. Fate attenzione alle varie notizie pubblicate sui social; non sempre corrispondono alla verità. Dateci tempo di capire meglio e poi vi informerò dettagliatamente. Per ora di sicuro abbiamo la solidarietà di tanti cittadini che si sono già messi a disposizione per la spesa solidale; a tutti loro chiedo però di non agire individualmente rispondendo a chi chiede aiuto sui social. Affidatevi ai servizi , o aiutate chi voi conoscete direttamente e sapete che vive una difficoltà.

Intanto una buona notizia sul fronte di lotta alla malattia: l’AIFA, agenzia italiana del farmaco, che è un organismo dello Stato, ha approvato l’uso di alcuni farmaci nella cura del covid19. NON E’ ANCORA UNA CURA SPECIFICA, ma alcuni dati sperimentali ci dìcono che questi farmaci , utilizzati in casi selezionati, hanno accelerato la guarigione, e/o hanno reso meno grave la malattia. Saranno i medici di famiglia a valutare la necessità del loro uso, per terapia a domicilio. Dunque la scienza fa passi avanti e ci lascia sperare in un futuro migliore. INTANTO RESTIAMO A CASA, mantenere le distanze è ancora oggi il modo migliore per evitare l’infezione, e sconfiggere l’epidemia”