CASAL DI PRINCIPE : TRUFFA IN COMUNE , SINDACO E ASSESSORI SOTTO ACCUSA

E’ stato disposto l’avviso per la conclusione delle indagini preliminari nei confronti del sindaco Renato Natale di Casal di Principe e tutta la sua giunta , ovvero gli assessori Vincenzo Noviello , Antonio Schiavone , Maria Letizia , Antonio Natale e Marisa Diana , in più quattro dirigenti comunali accusati per truffa nell’inchiesta svolta sulla truffa dei lavori socialmente utili pagati a lavoro mai svolto. L’accusa è stata disposta dal Sostituto Procuratore Giovanni Corona della Procura di Napoli , nei confronti dei 44 indagati , tra cui 34 Lsu , di cui 33 erano i destinatari per somme illecite di 168 mila euro , inoltre truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche , false attestazioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni , e abuso d’ufficio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli indagati sono : Enrico Pignata, 57 anni responsabile settore personale e finanziario; Vincenzo Cenname, ex sindaco di Camigliano, 51 anni responsabile del settore ambiente; Giovanni Palmiro Cosentino, 49 anni responsabile del settore affari generali; Francesca Nugnes 41 anni segretaria comunale.

L’indagine è stata avviata nel 2019 e si è conclusa nel maggio 2021 , le prove hanno riportato un omissione dei fatti sia da parte della segreteria comunale sia da parte del primo cittadino , che si sono rifiutati di dichiarare e parlare dei progetti d’impiego , questa ha condotta, secondo la ricostruzione della Procura di Napoli ha consentito non solo ai Lsu un’indennità d’integrazione oraria indebita ma un danno statale di ben 450.000 e allo stesso comune un danno di 305.000 . Questo ovviamente , è abuso d’ufficio.