Casale è il nuovo Presidente dell’Agis Caserta.La Lega: ‘Una nomina poco utile, si pensi piuttosto ad aprire la piscina comunale ormai chiusa da un anno’.

“Il Vicesindaco Casale non pago delle numerosissime deleghe in amministrazione comunale, con il poco tempo che gli resta, ha deciso di accettare la nomina quando con l’amministrazione Marino non riescono nemmeno ad aprire la piscina comunale”, hanno dichiarato i consiglieri della Lega in seno al consiglio comunale Alessio dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo e Elio di Caprio.

La piscina comunale “Fritz Dennerlain” di corso Giannone, ricordiamo, è chiusa dal marzo 2023 con ben due bandi di concessione dei servizi andati a vuoto ed un mancato servizio a buona parte dell’utenza cittadina che ne usufruiva.

“Già lo scorso febbraio quando uscì la notizia non avemmo remore nell’affermare che Casale all’Agis era, da parte di Magliocca un vero premio all’inefficienza e all’incapacità amministrativa di Marino e compagni.

Ci domandiamo come possa il vice di un sindaco come Marino che non riesce a favorire nemmeno l’apertura della piscina comunale della propria città a garantire la gestione efficiente dell’impianto natatorio provinciale. Purtroppo di male in peggio per Caserta” concludono i consiglieri.