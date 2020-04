CasaleLab cambia volto: nuovo logo, nuovi progetti

CasaleLab cambia volto, pubblichiamo il comunicato di CasaleLab sul nuovo logo, sulle iniziative messe fin ora in campo e su quelle che si intendono realizzare

“Dal dicembre 2016 abbiamo dato forma ad una nostra identità volta alla partecipazione, all’aggregazione socioculturale e all’attivismo cittadino. Siamo consapevoli dei nostri limiti, delle nostre capacità e di ciò che ci proponiamo di costruire.

Siamo in un periodo di emergenza nazionale, ma ciò non ha ostacolato il desiderio di immaginare, di ragionare e di creare alternative attraverso il costante ed intelligente uso dei social network. Con senso di responsabilità, nel rispetto delle direttive emanate, abbiamo unito alle campagne di informazione divulgate dal Governo attività volte all’aggregazione social e alla vicinanza.

Con il contributo volontario dell’amico, Michele De cicco, professionista del settore e fondatore di MDC Architettura | Grafica | Comunicazione, la creatività, stimolata dalla passione per le nostre attività, unita alla voglia di incoraggiare la curiosità di chi ci circonda, si è tradotta nel nuovo logo.

Esso rappresenta al meglio il senso dell’associazione: un luogo dove si incontrano pensieri, idee e dialogo”

“Le iniziative messe in campo dal giorno di chiusura del nostro paese, con il DPCM del 9 marzo 2020, sono state le seguenti:

– Attività informativa e divulgativa delle direttive e raccomandazioni governative (oltre 30 i post condivisi sulle nostre pagine social);

– Video messaggio di accesso alla solidarietà digitale predisposta dal Governo;

– Adesione alla marcia social di Libera – contro le Mafie;

– Challenge di CasaleLab su instagram con oltre 100 condivisioni;

– Miniconcerto live e racconti di brani e poesie di giovani della provincia

di Caserta;

– Diretta instagram con amici da Casal di Principe, New York, Madrid e

Rotterdam;

– A breve partirà un corso gratuito elementare di lingua spagnola”