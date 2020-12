CasaleLab e eTogether promuovono l’iniziativa “REGALA UN SORRISO”

Casal di Principe- In occasione delle festività natalizie le due associazioni giovanili di Casal di Principe, CasaleLab eTogether, con il supporto operativo dellaCroce Rossa Italiana – Comitato di Casal di Principe, hanno organizzato una raccolta fondi per l’acquisto di giochi destinati ai bambini.

L’iniziativa, fin da subito, ha visto la partecipazione di decine di giovani volontari che, mossi da un sentimento solidaristico, hanno dato il proprio contributo all’iniziativa “regala un sorriso”.

Ampia è stata anche la partecipazione delle attività commerciali del territorio che hanno concesso alle associazioni organizzatrici la possibilità di installare all’interno delle proprie attività delle box salvadanaio per raccogliere quanti più fondi possibili.

Considerato lo scopo dell’iniziativa, le due associazioni hanno avuto il riconoscimento del patrocinio morale dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa.

Con il ricavato sono stati acquistati oltre 100 giocattoli, di cui una piccola parte è stata donata al reparto pediatrico dell’Ospedale di Caserta e la restante distribuita dai volontari della Croce Rossa di Casal di Principe alle famiglie del territorio che vivono in condizioni di disagio economico su indicazione dei servizi sociali dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa.

L’iniziativa non sarà una parentesi sul Natale, infatti, non si concluderà il 25 dicembre, CasaleLab e Together stanno già provvedendo ad organizzare una distribuzione di calze per la festa dell’epifania.

Riuscire a dimostrare, in minima parte, la nostra vicinanza, come cittadini e poi come volontari, in questa fase di emergenza e grande difficoltà che abbraccia tutta la comunità è parte essenziale del nostro scopo sociale. Ci auguriamo che con il nostro piccolo contributo possiamo sollecitare anche altri a farlo.

Casal di Principe, 24.12.2020

I volontari di CasaleLab e Together

FOTO