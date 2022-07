CasaleLab-Pizza raccolta fondi – III edizione “Una Casale a misura di giovani”

CasaleLab, nella serata del 14 luglio, ha organizzato la III edizione della Pizza raccolta fondi presso la pizzeria F.lli Iaiunese di Casal di Principe.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per destinare n. 2 borse di studio a ragazzi di Casal di Principe.

Inoltre, i ragazzi della Coop. E.V.A. del progetto Punto Luce hanno presentato alcune proposte all’Amministrazione comunale riassunte in 5 punti chiave:

1. Si richiede la realizzazione di una sala multimediale attrezzata che limiti gli effetti del digital divide, ovvero il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alla tecnologia dell’informazione (personal computer e internet) e chi ne è escluso.

2. Attivare corso del cinema ,teatro e musica presso il Teatro della Legalità. Tali opportunità daranno ai giovani la possibilità di coltivare i propri interessi artistici e scegliere con maggior consapevolezza del proprio futuro.

3. Maggiore sicurezza stradale nel weekend.

Si richiede attivazione di zone a traffico limitato nel weekend presso le aree di maggior aggregazione giovanile ed eventuale sorveglianza delle Forze dell’Ordine.

4. Maggiore sicurezza negli orari d’entrata e d’uscita da Scuola.

Si richiede la realizzazione di una “zona scolastica” D.L. 16 luglio 2020, ossia un’area nei pressi degli edifici scolastici chiusa al traffico motorizzato e in cui il transito è consentito solo a pedoni, biciclette, mezzi riservati a disabili e scuola bus.

Attività sportive all’aria aperta

5. Si richiede la realizzazione di spazi all’ aperto destinati alla pratica sportiva ovvero all’istallazione di campi sportivi polivalenti presso i parchi e le piazze comunali (es. campo da basket/pallavolo e atletica leggera).

L’associazione ritiene che l’iniziativa “Una pizza per Casale” rifletta pienamente i valori e i principi ispiratori di CasaleLab: attività di sensibilizzazione ed informazione.

Sensibilizzazione, in quanto, si vuole porre in primo piano l’attenzione sulle difficoltà principali che devono affrontare i giovani del territorio giorno per giorno per un paese più sicuro, sportivo e multimediale.

Informazione, in quanto, Casalelab si è costituita in virtù della necessità di abbattere le numerosissime fake news che affollano il web ed i social network. Abbiamo bisogno di una sana e corretta informazione, che non sia passiva o rilegata ad un titolo di giornale ma bisogna approfondire, studiare, discutere, soffermarsi sul problema e trovare delle soluzioni supportando e stimolando l’azione amministrativa. Diverse le associazioni che hanno aderito e hanno partecipato all’iniziativa. L’intento principale è fare rete tra le varie realtà associative del territorio.

Solo se costruiamo rapporti di collaborazione, di supporto e di promozione del territorio possiamo crescere prima come singoli e poi come comunità.

“Anima della nostra associazione è contenuta in un passaggio fondamentale della Carta Europea sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale, nella quale la partecipazione alla vita democratica di ogni comunità è un po’ più che votare o candidarsi alle elezioni, sebbene questi siano elementi importanti. Partecipazione e cittadinanza attiva significano avere il diritto, i mezzi, gli spazi e le opportunità, e dove è necessario, dare il proprio supporto per partecipare, influenzare decisioni e impegnarsi in azioni e attività che contribuiscano alla costruzione di una società migliore” dichiara l’associazione.

Si ringraziano tutti i membri dell’associazione per il grande supporto e la passione con la quale impiegano tempo ed energie per lo scopo sociale, altresì si ringraziano le associazioni presenti, gli amministratori comunali, la pizzeria F.lli Iaiunese, la pasticceria di Giovanni Petrillo e la pasticceria Bake.