Casalnuovo di Napoli, sventato assalto al bancomat della Banca Intesa Sanpaolo

CASALNUOVO DI NAPOLI – Tentativo di furto sventato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026 ai danni della filiale della Banca Intesa Sanpaolo situata in via Napoli, nel comune di Casalnuovo di Napoli. L’azione criminale non è andata a buon fine grazie al tempestivo intervento della vigilanza privata, attivata dal sistema di allarme dell’istituto di credito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero preso di mira il bancomat della filiale, forzando e danneggiando gli accessi esterni della banca nel tentativo di introdursi all’interno. L’allarme scattato nelle prime ore del mattino ha però immediatamente attivato l’intervento della polizia privata, costringendo i ladri alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo. Alle ore 4:35 l’operatore di vigilanza giunto sul posto ha infatti messo in fuga i responsabili, che sono riusciti a provocare solo danni alle strutture esterne, senza riuscire a penetrare all’interno della filiale. Contestualmente sono state allertate la control room di Intesa Sanpaolo e la centrale operativa dell’istituto di vigilanza, che ha disposto il rafforzamento del presidio di sicurezza. Nel giro di pochi minuti sono sopraggiunte altre due pattuglie di supporto con il compito di mettere in sicurezza l’area, monitorare eventuali movimenti sospetti e garantire la tutela del sito fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni, se non quelli materiali riscontrati sul bancomat e sulle porte di accesso dell’istituto. I malviventi si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza dei sistemi di allarme e della presenza costante dei servizi di vigilanza sul territorio, il cui intervento rapido e coordinato ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.

(foto redazione)