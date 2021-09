Casaluce, Alfonso Gentile si candida con “Casaluce Civica”

Casaluce– Pubblichiamo il comunicato di Alfonso Gentile, candidato con il gruppo “Casaluce civica”

“Ho deciso di dare la mia disponibilità al gruppo “CASALUCE CIVICA” candidandomi come consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative. Anche io credo che un’altra Casaluce sia possibile, ma penso che il cambiamento possa avvenire solo dall’interno delle istituzioni, mettendo a disposizione con convinzione e senso di responsabilità il proprio tempo, le proprie competenze e la voglia di fare.

Tra i tanti obiettivi, desidero portare all’interno dei tavoli di lavoro la voce ed i bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli,allo scopo di tutelare i loro diritti e la rimozione di ogni ostacolo che ne impedisca la cura e la piena inclusione sociale.

Inoltre, penso che la politica abbia bisogno di persone in grado di portare uno sguardo diverso sulla realtà ed un approccio più dinamico alla risoluzione dei problemi.

La scelta di scendere in campo è stata ben ponderata, ciò che mi ha spinto ad entrare a far parte dell’agone politico è stato l’amore verso i miei figli. È soprattutto per loro che ho scelto di candidarmi.

Perché penso che dopo tanti anni in cui si è fatto ben poco per le nuove generazioni, in cui si è sprecato tanto e tanto abusato sia giunto il momento di voltare pagina e dimostrare che è possibile una politica del FARE e non solo del promettere.

Cari amici e concittadini, abbiamo il privilegio di poter essere testimoni di una nuova epoca per il nostro amato paese.

Sono certo che tutto ciò è possibile.

Grazie, soprattutto a voi e alla vostra scelta che farà la differenza.

#IOCISONO

#UNALTRACASALUCE

#CASALUCECIVICA”