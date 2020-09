Casaluce/Due nuovi contagi

Due contagi sono stati scoperti nella notte a Casaluce. Con una nota ,il sindaco ha avvisato la popolazione. I due positivi ora sono in isolamento e per fortuna stanno bene. Salgono a 6 i casi totali.

Queste le parole di Antonio Tatone:

“Entrambi risiedono a Casaluce, anche se uno dei due, vive in un altro comune. Sono scattate, naturalmente, tutte le misure sanitarie atte a contenere il più possibile gli effetti del contagio. In un colloquio telefonico, che mi ha rassicurato sulle loro condizioni generali di salute attuali. Come già in altri casi, anche in questa circostanza, sono tenuto a rispettare la legge sulla privacy. Colgo l’occasione per invitare tutti, specialmente i giovani, a rispettare tutte le norme vigenti che tutelano la salute di noi tutti”.