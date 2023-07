Casaluce, evento culturale con l’attore dell’Amica geniale

CASALUCE. Sabato 29 luglio 2023, alle ore 18:30, presso la Chiesa della Madonna di Casaluce, si terrà la lettura teatralizzata del romanzo storico “Manzoni è morto” di Stefano Cortese. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in ricorrenza del 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni, “allo scopo – spiega l’assessore alla cultura Valentina Sorrentino – di commemorare la figura e l’opera del grande scrittore”.

A dar voce e corpo ai personaggi del romanzo, ambientato nella Napoli borbonica del 1860, ci saranno gli attori Giovanni Amura, già interprete della riduzione televisiva dell’Amica geniale e Rossella Rivoli, accompagnati dalla voce della soprano Luigia Gargiulo e dal pianista casalucese Giuseppe Rigliaco.

L’evento, organizzato in collaborazione con il parroco don Michele Verolla, si svolgerà all’insegna della memoria e della bellezza. A far da cornice alle letture che ripercorreranno le vicende del Meridione in un momento cruciale della sua storia ci sarà lo splendido e ancor poco noto ciclo di affreschi del Santuario, databili al 1362. Un’occasione unica per scoprire e valorizzare uno dei più straordinari tesori dell’arte giottesca del Sud Italia.