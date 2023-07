Casaluce, giovedì secondo appuntamento alla Casetta dei Libri in Piazza Statuto

Casaluce, Dopo il grande successo dell’inaugurazione della prima Casetta dei Libri a Casaluce, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Luongo ha ben pensato di lanciare il format “libri in piazza”. Una serie di incontri in Piazza Statuto, proprio nei pressi della casetta, per fare cultura, aggregare, ispirare e dare spazio all’impegno degli scrittori del territorio.

“In modo semplice, all’aperto per invogliare tutti ad avvicinarsi, ad ascoltare e ad arricchirsi grazie al confronto e all’ascolto”, spiega l’assessore alla cultura Valentina Sorrentino.

“L’evento culturale – aggiunge inoltre l’assessore – che abbiamo dovuto rinviare l’altro giorno, a causa di un piccolo intoppo personale, è stato riprogrammato. Ci vediamo – quindi – giovedì 13, alle ore 18:00, presso la Casetta dei Libri in Piazza Statuto con il poeta Giansalvo Pio Fortunato. Ventunenne, autore delle raccolte poetiche “Ulivi nascenti” e “Civiltà di Sodoma”, primo classificato – per la SEZIONE GIOVANI – nel Premio Internazionale di Poesia “Scriptura”, vincitore di diversi premi.”

Invitiamo tutti i cittadini, i curiosi, gli appassionati a partecipare e a vivere – conclude Sorrentino – questo momento prezioso di cultura e bellezza poetica”.