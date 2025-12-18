Casaluce, il maresciallo Antonio Erbino nominato Cavaliere della Repubblica

Si è svolta ieri, presso la Sala Convegni della Prefettura, la cerimonia ufficiale di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia che si sono distinti per impegno civile, professionale e sociale.

Tra gli insigniti figura anche un cittadino di Casaluce: il maresciallo della Guardia di Finanza, dott. Antonio Erbino, al quale è stato conferito il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze previste dall’ordinamento repubblicano.

Nel corso della sua carriera, il maresciallo Erbino ha ricevuto numerosi riconoscimenti e benemerenze per l’attività svolta al servizio delle Istituzioni, distinguendosi per professionalità, senso dello Stato e costante dedizione al lavoro. Accanto all’impegno istituzionale, significativa è anche la sua attività di volontariato a favore delle persone con disabilità, portata avanti con continuità e profondo spirito di solidarietà.

Un riconoscimento che ha suscitato grande orgoglio nella comunità casalucese. «L’onorificenza conferita al maresciallo Antonio Erbino – ha dichiarato il sindaco Francesco Luongo – rappresenta un motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità. È il riconoscimento di una vita spesa al servizio delle Istituzioni e delle persone, con particolare attenzione ai più fragili. Un esempio di dedizione, senso dello Stato e solidarietà che onora Casaluce e rafforza i valori su cui si fonda la nostra comunità».