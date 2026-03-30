Casaluce, raid vandalico nel nuovo asilo nido di piazza San Lorenzo

CASALUCE – Un atto vandalico che scuote la comunità nella domenica delle Palme e colpisce uno dei simboli più importanti del territorio: il futuro dei più piccoli. Nella notte, ignoti si sono introdotti all’interno del nuovo asilo nido comunale in fase di ultimazione in piazza San Lorenzo, devastando gli ambienti senza apparentemente rubare nulla.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Francesco Luongo, che solo pochi giorni fa aveva annunciato con soddisfazione l’imminente conclusione dei lavori della struttura. Un progetto atteso da tempo, destinato ad accogliere bambini e famiglie, trasformato ora in uno scenario di distruzione.

«Qualche giorno fa avevo annunciato l’imminente conclusione dei lavori del nuovo asilo nido comunale di piazza San Lorenzo. Questa notte qualcuno si è introdotto nella struttura e ha fatto ciò che potete vedere dalle immagini. Non hanno rubato nulla. Non cercavano niente. Hanno solo distrutto. Un gesto vigliacco, ignobile, che colpisce un luogo che rappresenta futuro, bambini, speranza. Un luogo che appartiene a tutta la nostra comunità. Non so cosa si possa celare dietro azioni del genere, ma so che non possiamo e non dobbiamo accettarlo. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine, i responsabili devono essere individuati. Noi, intanto, non ci fermiamo. Perché a questa violenza, a questa miseria, si risponde solo in un modo: andando avanti, più forti e determinanti di prima.»

Dalle prime ricostruzioni, gli autori del gesto avrebbero agito con l’unico intento di danneggiare. Un’azione che non solo provoca un danno economico per la società che sta eseguendo i lavori, ma rischia di ritardare l’apertura del servizio, fondamentale per molte famiglie del territorio. Sull’episodio indagheranno le forze dell’ordine per individuare i responsabili di un atto che appare privo di qualsiasi logica se non quella della distruzione fine a sé stessa.

Intanto, dall’amministrazione comunale arriva un messaggio chiaro: avanti senza arretrare di un millimetro. Una risposta ferma e determinata a un episodio che ha colpito non solo un edificio, ma l’anima dei casalucesi.

In un contesto già complesso per il territorio, anche alla luce dei recenti fatti accaduti a Casapesenna, episodi come questo assumono un valore ancora più grave. Ma, come sottolineato dal sindaco, la risposta sarà quella della resilienza: rimediare, andare avanti e non cedere alla logica della violenza.