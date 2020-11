Casaluce/ Sonia Ferrara ricorda Concetta Sabatino

Casaluce/Lascia un vuoto enorme, Concetta Sabatino, madre del sindaco di Casaluce, Antonio Tatone.

Sua nuora, l’imprenditrice Sonia Ferrara, titolare di una nota catena di negozi di articoli sportivi, la ricorda così

“Una donna capace di donare tanto amore a tutti. Ho condiviso con lei tanti ricordi e la sentirò sempre viva accanto a me . È stata per me sempre un grande pilastro”. Anche la nipotina Martina Fabozzi ha ricordato con una bellissimo post sua nonna , che è stata per lei e per gli altri nipoti, sempre molto amorevole e presente. Ha ricordato il suo ottimismo, il suo coraggio e tutti i consigli che le ha sempre dato . Concetta Sabatino era molto conosciuta a Casaluce per essersi sempre distinta nelle manifestazioni di affetto nei confronti degli alunni dell’istituto Ludwig van Beethoven, presso il quale ha lavorato per anni. Inoltre era sorella di un altro noto sindaco, Antonio Sabatino. L’intera comunità di Casaluce è senza parole per la Sua scomparsa . Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutta la redazione.

