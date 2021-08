Casaluce, Sorrentino (Agire) coerente contro la violenza sulle donne

Casaluce– “I fatti di cronaca degli ultimi giorni mi hanno dato, come ogni volta che sento parlare di violenza sulle donne, una pugnalata al cuore; perché è un tema a cui tengo tanto e per cui ho cominciato a lottare da piccolissima attraverso le manifestazioni, gli eventi e lo sportello antiviolenza e antistalking dell’associazione di volontariato “Donne Unite” di Casaluce. Ci sono storie, volti e lacrime che porterò sempre con me e nel mio impegno, anche in quello che sto affrontando con gli amici di Agire.

Con il programma e con la campagna elettorale ribadiremo quanto sono importanti la cultura e le azioni mirate per sensibilizzare, formare e contrastare fenomeni seri come quello della violenza, in particolar modo quella nei confronti delle donne.

Mi impegnerò con gli altri membri del Movimento Agire, attraverso l’esperienza e la sensibilità maturate in questo campo, per la realizzazione delle seguenti attività:

– fare rete tra comune e realtà del territorio che abbiano gli stessi obiettivi

– promuovere, favorire e sostenere gli sportelli antiviolenza e le reti di sostegno alle donne presenti sul territorio comunale

– realizzare campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione (a partire dalle scuole e dai più piccoli);

– avviare progetti e percorsi che garantiscano l’autonomia economica delle donne vittime di violenza (perché spesso è quella mancanza di autonomia che frena anche la denuncia);

– supportare le donne che lavorano promuovendo servizi adeguati per l’infanzia, l’adolescenza e la terza età.

Per una Casaluce, del presente e del futuro, che rispetti, aiuti e sostenga le donne”, a dichiararlo Valentina Sorrentino candidata del Movimento Agire a sostegno di Francesco Luongo.

La giovane candidata è da circa 10 anni impegnata sul territorio nell’ambito delle politiche sociali; in particolar modo, si è sempre occupata della questione femminile, di ambiente e di disabilità.