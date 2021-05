Casaluce,elezioni 2021, conferma candidatura dell’ex candidato sindaco in campagna elettorale

Si verso le elezioni anche per quel che concerne la provincia di Caserta, più precisamente a Casaluce, stiamo parlando di quello che è l’ex sindaco della città casalucese, Antonio Tatone, il quale ha presentato il simbolo dirla propria lista civica

A supporto di tale lista ci saranno anche persone che appoggeranno o comunque cercaranno d’appoggiare la lista civica di Carmela Incertopadre, per un motivo molto semplice: è stata anche lei a condividere il simbolo della lista civica taggando anche alcuni ex amministratori e candidati come Pasquale Felaco, Raffaela Migliore e Linda Cesaro , saranno dunque presenti ed appoggeranno e stanno appoggiando la neo candidatura dell’ex candidato a Sindaco.

In contrapposizione ci saranno altri candidati, ossia l’ex sindaco Rany Pagano, e gli ex consiglieri di opposizione Antonio Cutillo e Francesco Luongo.