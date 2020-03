Casapesenna, Coronavirus. Nasce il C.O.C. Centro Operativo Comunale

“L’emergenza da Coronavirus ormai ci vede impegnati da varie settimane, la nascita del C.O.C Centro Operativo Comunale – ha spiegato il primo cittadino De Rosa – rientra tra le misure per contenere al massimo la diffusione del contagio ed ha la finalità di fornire innanzitutto informazioni utili alla popolazione, nonché un supporto e assistenza a chi necessita”.

Con la nascita del COC, per i cittadini di Casapesenna sarà attivo il servizio di consegna domiciliare per soggetti anziani, chi vive solo, soggetti immunodepressi o impossibilitati ad uscire per gli acquisti di beni di prima necessità (farmaci o spesa). Il servizio è gratuito ed è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Lo scopo di questa grande iniziativa messa in atto dall’amministrazione De Rosa in collaborazione con i volontari della Protezione civile di Casapesenna è quella di tutelare maggiormente le categorie più vulnerabili.