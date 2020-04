‘Casapulla al Balcone’, al via il concorso fotografico dell’associazione ‘Giovani al Centro’

CASAPULLA – L’associazione “Giovani al centro” promuove il concorso fotografico “Casapulla al Balcone”. «Stiamo attraversando – fanno sapere i rappresentanti del sodalizio con sede in via Orsi – un periodo difficile che ci costringe a restare a casa, lontano dai nostri cari e dai nostri amici. Per questo abbiamo deciso di dare vita al concorso fotografico “Casapulla al Balcone”, un’occasione per sentirci vicini anche se costretti a stare lontani, cercando di dare risalto alla nostra bella cittadina».

Ecco come si può partecipare all’iniziativa: i cittadini devono scattare una foto dal balcone della propria abitazione; dopo aver messo ‘Mi Piace’ alla pagina Facebook dell’associazione, l’immagine deve essere inviata, tramite messaggio, al contatto social del sodalizio, oppure all’indirizzo mail [email protected] indicando nome e cognome (le foto potranno essere inviate fino al 26 aprile).

Il 27 aprile 2020 i rappresentanti del sodalizio di Casapulla pubblicheranno in maniera anonima sulla pagina Facebook tutte le foto ricevute; il 4 maggio, la foto che riceverà più “Mi Piace”, sarà decretata vincitrice del concorso. L’autore della foto maggiormente apprezzata dal pubblico social sarà premiato con una targa ricordo dell’evento (consegnata quando saranno terminate le restrizioni).

L’immagine sarà pubblicata come copertina sulla Pagina Facebook ‘Associazione Giovani al Centro’. La foto vincitrice, inoltre, sarà stampata in due copie; una verrà affissa nella sede dell’associazione e l’altra sarà donata al Comune di Casapulla.