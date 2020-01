Casapulla – E’ stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Casapulla

CASAPESENNA (CE) – Approvato definitivamente il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Casapulla. Erano circa 20 anni che la città di Casapesenna attendeva questo straordinario risultato. Questa è una giornata importantissima per i cittadini di Casapesenna, perchè il PUC rappresenta per tutta la cittadinanza un nuovo rilancio dell’economia locale e sviluppo dell’intera area territoriale.

Esulta il sindaco DE ROSA: “Ringrazio la Giunta comunale che mi ha accompagnato nella scorsa amministrazione e quella attuale. Un ringraziamento va all’Università Federico II di Napoli e alla Provincia di Caserta.



Un lavoro fatto in maniera sinergica dà i suoi frutti al di là di tutte le divisione politiche. Poi in ultimo non per importanza ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con la stesura del PUC”.