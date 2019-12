Festeggiamenti di fine anno, no ai botti. Ecco l’ordinanza

No ai botti. È quanto disposto con l’ordinanza sindacale n°61 del 27 dicembre dal sindaco di Casapulla Renzo Lillo. Con l’ordinanza si dispone il divieto fino alle 24.00 del 6 gennaio 2020 – “a chiunque, in assenza di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, di effettuare o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte e interessate direttamente aree e spazi ad uso Pubblico lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico; di utilizzare nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita; di effettuare o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico lo scoppio di petardi mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita.

Raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private. finestre, balconi. lastrici solali, luci e vedute e s mai prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o Private ad uso Pubblico, di limitarne e controllarne l’uso per l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici molateti, e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la Pubblica Incolumità verso luoghi Pubblici o di uso pubblico. A genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati e sul rispetto delle istruzioni, e in particolare che i minori raccolgano ordigni inesplosi; ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

Dispone che per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare in luogo pubblico o di uso pubblico e lini luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, la violazione sanzionatoria da applicare quella dell’articolo 73 del Codice Penale che prevede che chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è……..”.