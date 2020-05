Casapulla e la Palestra World Gym Club piangono Antonio, figlio di Aristide Pinto

La comunita’ di Casapulla piange il giovane Antonio Pinto, che , nella giornata di ieri, 10 maggio 2020, alle ore 17.30, e’ deceduto in seguito ad uno schianto a bordo della sua moto lungo la Variante Anas nel tratto compreso fra il comune di Santa Maria Capua Vetere e quello di San Prisco.

Il papa’ di Antonio e’ Aristide Pinto titolare della palestra World Gym Club

Il ragazzo proveniva da Caserta in direzione Santa Maria Capua Vetere e, poco prima dello svincolo, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro le barriere in metallo.

Un impatto violentissimo contro il guard rail a causa del quale il veicolo si è letteralmente spezzato in due. Il giovane si stava recando a salutare un amico.

E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ma le sue condizioni di sono apparse subito critiche. Poco dopo il ricovero è sopraggiunto il decesso.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere e la Polizia Stradale i quali hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Antonio Pinto aveva conseguito la laurea solo due mesi fa.