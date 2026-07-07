Abbiamo un luogo nel cuore. Al Museo Civico la presentazione dei Luoghi de Cuore FAI

Maddaloni (CE) – Tutti abbiamo un luogo del cuore. A Maddaloni ce ne sono ben due e possono essere entrambi votati e sostenuti per accendere un faro sulle problematiche che presentano. Di questo e di come contribuire, in modo semplice, per provare a vincere uqesta prestigiosa competizione se ne parlerà venerdì 10 luglio con le istituzioni, i rappresentanti FAI e i comitati che si sono attivati per la loro candidatura.



Sarà il Museo Civico di Maddaloni sito in via Bixio ad ospitare il convegno dedicato al XIII Censimento FAI I Luoghi del Cuore, un appuntamento che pone al centro la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale cittadino attraverso la candidatura del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” e della Chiesa di Santa Maria del Carmine.

L’incontro, moderato dalla giornalista Lucia Grimaldi, vedrà la partecipazione del sindaco Andrea De Filippo, del responsabile del Museo Civico Daniele Napolitano, del Capo Delegazione FAI Caserta Dante Specchia, del Delegato FAI per i Luoghi del Cuore Pasquale Crisci, di Alina Mastracchio del Comitato “Il Convitto ci chiama” e di Antonio Barchetta dell’Associazione Aniello Barchetta ODV, ciascuno con un contributo dedicato al valore culturale, sociale e formativo dei siti candidati. L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di informare sulle candidature e invitare la comunità a sostenerle attraverso il voto al censimento FAI, contribuendo così alla tutela e alla promozione dei luoghi che rappresentano la storia e la vocazione culturale di Maddaloni.

Puoi votare qui: https://fondoambiente.it/luoghi/convitto-nazionale-g-bruno?ldc