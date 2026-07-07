Innovazione e dati satellitari per le infrastrutture idriche: il Consorzio Volturno presenta il progetto MIDS

Si è svolto, presso la Sala del Consiglio dei Delegati del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, l’evento conclusivo del progetto MIDS – Monitoraggio delle Infrastrutture Idriche con Dati Satellitari, iniziativa dedicata all’applicazione delle tecnologie spaziali per una gestione sempre più efficiente e sostenibile delle risorse idriche e delle infrastrutture.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente del Consorzio, Francesco Todisco, e l’assessore della Regione Campania al Turismo e alla Transizione Digitale, Vincenzo Maraio. Nel corso della mattinata sono intervenuti Renato Aurigemma, project manager di Euro Soft, Valerio Pisacane, Technical Manager del progetto MIDS, Laura Candela dell’Agenzia Spaziale Italiana, Antonio Ferraiuolo, tecnico del Consorzio di Bonifica del Volturno, Corrado De Michele, ingegnere di ARIESPACE, e Camillo Mastracchio, direttore del Consorzio.

Il progetto, sviluppato nell’ambito del 1° Bando ASI – I4DP MARKET – Downstream e Servizi Applicativi, ha visto il Consorzio come utente di riferimento delle attività sperimentali condotte dal partenariato composto da Euro Soft, Latitudo 40, ARIESPACE e Unlimited Technology.

Nel suo intervento, il presidente Francesco Todisco ha sottolineato il valore strategico dell’innovazione tecnologica per il futuro della gestione idrica.

“L’impiego delle tecnologie satellitari rappresenta un salto di qualità nella gestione delle nostre infrastrutture. Disporre di strumenti avanzati di monitoraggio significa aumentare l’efficienza della rete, individuare tempestivamente eventuali perdite, garantire una migliore qualità dell’acqua distribuita e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture. Innovazione e sostenibilità devono procedere insieme per offrire servizi sempre più efficaci ai territori.”

L’assessore regionale Vincenzo Maraio ha evidenziato il ruolo della trasformazione digitale come leva di sviluppo.

“L’innovazione ha valore quando è concretamente al servizio dei cittadini e delle imprese. Progetti come questo dimostrano come la ricerca, le tecnologie spaziali e la collaborazione tra istituzioni e imprese possano tradursi in strumenti capaci di migliorare i servizi pubblici, aumentare la competitività dei territori e sostenere una gestione più moderna ed efficiente delle risorse.”

Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati gli obiettivi del progetto, le soluzioni tecnologiche adottate e i risultati ottenuti attraverso l’integrazione di dati satellitari e piattaforme digitali per il monitoraggio di dighe e reti irrigue. Gli interventi dei partner industriali, dell’Agenzia Spaziale Italiana e dei tecnici del Consorzio hanno evidenziato le prospettive di applicazione delle tecnologie sviluppate, confermando il valore della collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni per affrontare le sfide della gestione sostenibile delle risorse idriche e della prevenzione dei rischi sul territorio.