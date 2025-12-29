“Casavatore FilmLab”.: progetto terminato, pronto il cortometraggio

CASAVATORE (NAPOLI) – Si terrà domani, martedì 30 dicembre, alle 16.00 presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Nicola Romeo” di Casavatore – sito in via San Pietro – l’evento finale del progetto “Casavatore FilmLab – Educazione e Cinema per Crescere Insieme” realizzato dal Comune di Casavatore, nell’ambito delle attività socio educative a favore dei minori di età compresa tra i 9 ed i 15 anni residenti nel comune, insieme alla cooperativa sociale L’uomo e il Legno ed all’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore, associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale.

IL PROGETTO

In quaranta ore di laboratori, cineforum ed uscite sul territorio, circa trenta giovani casavatoresi – accompagnati dagli operatori dei due enti del Terzo Settore che hanno curato il progetto – hanno non solo approfondito la conoscenza del territorio ma anche scritto e girato un cortometraggio interamente girato a Cavatore che sarà proiettato proprio in occasione dell’evento.

La storia ruota intorno ai problemi ma anche alle eccellenze offerte dal territorio comunale, in una spinta di iniziativa che porterà una indisciplinata classe di studenti a discutere sul futuro della propria scuola traslando, contemporaneamente, problematiche e soluzioni sull’intero territorio comunale. Un punto di partenza per fare di più e meglio per la propria città così come per il proprio piccolo mondo di studente.

L’EVENTO

All’incontro presso l’auditorio dell’I.C. “Nicola Romeo” parteciperanno il sindaco di Casavatore, Fabrizio Celaj, l’assessore alle politiche sociali e giovanili, Vincenza Esposito, e la dirigente scolastica della “Romeo”, Maria Evelina Megale, insieme a tutti gli operatori e a tutti i giovani partecipanti all’iniziativa.

Il progetto sarà raccontato dal responsabile dell’area affari generali e servizi alla persona del Comune di Casavatore, Roberto Iavarone, da Francesca Vitale, funzionaria dell’area servizi alla persona, e dalla coordinatrice del progetto e presidente della cooperativa sociale L’Uomo e il Legno, Rita Caprio. Accanto a loro, interverranno Silvestro Marino, referente per il settore cinematografico dell’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore, Maria Luisa Lopresto, coordinatrice delle uscite sul territorio per L’Uomo e il Legno, che parleranno dell’esperienza dei ragazzi nel mondo del cinema e delle tecniche filmiche e delle opportunità di crescita personale e collettiva dei giovani coinvolti.

Gli stessi ragazzi avranno occasione di raccontare i momenti più belli dell’esperienza e la grande emozione del set cinematografico – insieme ad Antonio Forleo, operatore de L’Uomo e il Legno, ed a Domenico Fontanella, direttore della fotografia dell’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore – condividendo aneddoti e curiosità prima della vera e propria proiezione del cortometraggio e del suo backstage.

L’evento – gratuito e aperto a tutti – si concluderà con la consegna degli attestati ai giovani partecipanti e con un buffet, momento di convivialità e di festa, per celebrare un progetto che ha unito arte, educazione e comunità. A presentare l’incontro sarà Gianrolando Scaringi, presidente dell’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore e giornalista de “Il Mattino”.