FERTILITY DAY: il 7 marzo CHECK-UP gratuito

Il prossimo 7 marzo i ginecologi del gruppo IVIRMA Italia saranno a disposizione di donne e coppie per visite e consulenze gratuite sulla fertilità. Per prenotarsi: https://ivitalia.it/ivi-fertility-day/

oppure https://www.generapma.it/fertycheck2026/. Numero Verde 800 088 247 per le cliniche IVI e 800 016 969 per Genera.

Napoli 26 febbraio 2026 – Visita ginecologica ed ecografia pelvica gratuita per le donne che desiderano avere una gravidanza; consulenze di coppia o alle donne su prevenzione e preservazione della fertilità, valutazioni personalizzate da parte di medici specializzati nella medicina della riproduzione. È quanto previsto nell’ambito della campagna Fertility Day, promossa da IVIRMA Italia* in occasione della Festa della Donna. Il prossimo 7 marzo, porte aperte nelle cliniche di IVI e di Genera, che fanno parte del gruppo IVIRMA Italia, a Milano, Torino, Marostica (Vicenza), Padova, Genova, Cattolica, Bologna, Umbertide (Perugia), Roma, Napoli, Bari e Cagliari.

“Durante il Fertility Day contiamo di fare almeno 200 visite in tutta Italia, a cui dedicheremo tutto il tempo necessario”, spiega Filippo Maria Ubaldi, Professore Ordinario Straordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università della Calabria e direttore medico del gruppo IVIRMA Italia. “Entrare per la prima volta in una struttura specializzata può spaventare, ma campagne come questa consentono di ricevere, in maniera gratuita e senza impegno, una consulenza personalizzata sulla situazione di coppia o della donna, e sul percorso più adatto da intraprendere”.

Per poter usufruire del check up gratuito, è necessario prenotarsi attraverso la compilazione di un apposito form presente sui siti dedicati: https://ivitalia.it/ivi-fertility-day/ oppure https://www.generapma.it/fertycheck2026/. In alternativa si può chiamare il Numero Verde 800 088 247 per le cliniche IVI e 800 016 969 per Genera.