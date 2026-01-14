Casello A30. Il sopralluogo del Ministero sbloccherà ultimi ostacoli per l’apertura

Sopralluogo dei tecnici di Ministero e Autostrade al Casello di Maddaloni, Santangelo: opera strategica per polo della logistica, interporto e tutta l’area Est

«Con il sopralluogo di questa mattina dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture accompagnati da quelli di Autostrade sarà possibile rimuovere gli ultimi ostacoli legati all’apertura del casello di Maddaloni. Si tratta di un’opera decisiva per il nostro territorio in quanto è fondamentale per il potenziamento dell’Interporto e per il pieno decollo del polo della logistica che è nato nella nostra città. In più consentirà il decongestionamento del traffico cittadino e migliorerà i collegamenti di tutta la zona est del casertano. Sul piano istituzionale, lavorerò per velocizzare i tempi di apertura in modo da consegnare finalmente alla nostra città il casello». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.