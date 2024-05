CASERTA .1 MAGGIO . Ausiliari della sosta senza stipendio.

Caserta. Festa dei lavoratori amara per i 50 dipendenti della K-City, società’ che si è aggiudicata il project financing per la gestione dei parcheggi a pagamento nelle strisce blu a Caserta.

“Ragazzi vi comunichiamo che purtroppo dall’ inizio della nuova commessa il Comune ancora non ci ha versato un solo euro”. Queste le tristi parole usate in un messaggio che la società appaltatrice ha voluto inviare ai propri dipendenti i quali ,solo qualche giorno fa , e solo grazie all’ impegno del Dott. Giuseppe Morelli hanno percepito il secondo acconto dello stipendio di Marzo ( euro 350) che si vanno ad aggiungere al primo acconto ( 400 Euro).

“La questione ci rammarica e non poco e siamo consapevoli dei problemi che ingenera nelle nostre vite. Tuttavia prendiamo atto della vostra serietà e responsabilità nel proseguire a lavorare con tenacia ed impegno facendo squadra e fronte comune: Bravi !. Speriamo che la questione si risolva a breve. Buon lavoro a tutti”– si legge nel messaggio della K-City – che nonostante tutto sta cercando ,fra mille difficoltà ,di portare a termine l’impegno economico con i propri dipendenti anche se allo stato attuale i lavoratori stanno attendendo la metà dello stipendio di marzo al quale si aggiungerà fra qualche giorno l’intero stipendio di aprile.

Certo è che da quando la K-City si è aggiudicata il project financing per la gestione dei parcheggi nelle strisce blu in città non sono mai mancati grattacapi, basti pensare alla “polemica” mai risolta della richiesta degli ausiliari della sosta di passare dalle attuali 28 ore lavorative settimanali a 30 ore . Richiesta quest’ultima mai esaudita dall’azienda che invece negli ultimi mesi ha dato vita a ben 12 nuove assunzioni , addirittura qualcuno di questi con ruoli di responsabilità e con contratti che prevedono direttamente orario pieno equivalente alle 30 ore. Polemica c’è stata anche dal momento in cui gli Ausiliari dell Sosta sono stati adibiti, oltre che a stilare verbali alle auto parcheggiate nelle strisce blu e prive di ticket per la sosta, anche a quelle parcheggiate sulle strisce gialle dei residenti . Da quel momento infatti , non sono mancate da parte degli automobilisti aggressioni verbali e non solo nei confronti degli Ausiliari rimasti senza nessun tipo di tutela e ” colpevoli” solo di aver svolto il proprio lavoro con diligenza.

Riguardo agli stipendi i Sindacati di rappresentanza sono già in stato di agitazione e noi continueremo a seguire la questione.