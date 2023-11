Caserta. 11 milioni di Euro per realizzare un Campus Universitario. La Gioia della IV commissione consiliare

La IV Commissione consiliare di Caserta – presieduta dal consigliere comunale Francesco Guida e composta dai consiglieri Daniela Dello Buono, Domenico Natale, Roberto Peluso, Francesca Trovato, Roberto Desiderio, Alessio Dello Stritto e Romolo Vignola – apprende con grande soddisfazione e gioia la notizia del finanziamento di 11 milioni di euro ottenuto dall’Università Vanvitelli per la realizzazione di un Campus universitario nell’area dell’ex Caserma Barducci. “Al rettore Gianfranco Nicoletti e al suo team di esperti va il nostro plauso per il grande lavoro svolto – dichiarano all’unisono i consiglieri della IV Commissione – Visione ed impegno ripagano sempre. Grazie a questo finanziamento, infatti, l’Ateneo della nostra città potrà offrire agli studenti una grande opportunità e un servizio sempre più all’avanguardia, garantendo il diritto allo studio e promuovendo il concetto di sostenibilità”. La IV Commissione consiliare, competente in materia di Università e Sanità, già aveva affrontato la questione rel