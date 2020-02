Caserta. 5 Spettacoli da non perdere al Teatro Centoundici sito in via G. M.Bosco 111 . 5 Imperdibili appuntamenti dove la risata sarà l’ indiscussa protagonista.

Questo il programma completo

28 febbraio – I Ditelo Voi

6 marzo – Francesco Procopio

13 marzo – Peppe Iodice

20 marzo – Arteteca

27 marzo – Ciro Ceruti

In Promozione si può’ acquistare un abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli al prezzo proporzionale di Euro 90.

per info.0823606734