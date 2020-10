CASERTA – È andata a fuoco nella notte un centro estetico dello Xenia, sito lungo il viale dei bersaglieri a Caserta.

Sono andate a fuoco le insegne del centro estetico, come già precisato lo XENIA, anche se non non sono ancora chiare le cause.

Il rogo è stato visto dai clienti di un limitrofa pizzeria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento il principio d’incendio.