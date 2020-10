Caserta. Abusi sessuali da parte di un 40enne su minorenni in treno.

Un uomo di 40 anni di Caserta, è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Nola con l’accusa di violenza sessuale su minori.

I fatti si sono verificati a metà settembre a bordo di un treno regionale, nei pressi della stazione di Casalnuovo, quando l’uomo in questione avrebbe adescato una 17enne poco prima della fermata durante il viaggio, palpeggiandola in modo improprio e non dando modo alla minorenne di divincolarsi.

La giovane, appena il treno giunse alla fermata, si rivolse stesso in stazione alla polizia ferroviaria che bloccò il 40enne.

L’uomo è ad oggi a piede libero nonostante le indagini stiano proseguendo.

Intanto il pm Luisa D’Innella ha chiesto ed ottenuto l’incidente probatorio della vittima avendo tra le mani prove rilevanti ai fini del processo.

La giovane verrà sentita nel fine settimana in modalità protetta.

La difesa del 40enne è nelle mani dall’avvocato Daniele Delle Femmine.