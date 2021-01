Caserta. Accompagna malato oncologico al centro Morrone. Resta in auto ad attendere la fine della visita , multato per non aver pagato il grattino

Fioccano multe a Caserta, alcune davvero molto curiose. Il verbale in questione contestato dalla Polizia Municipale, recapitato via posta all’interessato, però è avvenuto senza nemmeno verificare la reale situazione, e si perché in Via Francesco Marchesiello gli accertatori nel redigere il verbale dichiarano che all’interno dell’auto non c’era nessuno ma invece c’era e come ed era l’accompagnatore di un malato oncologico che si apprestava a ricevere le cure del caso presso il Centro Morrone ed in periodo Covid non sono ammessi accompagnatori motivo per il quale il proprietario dell’auto era in attesa all’interno del proprio veicolo. Era il 17 novembre scorso alle 12.16 come si evince dal verbale e si lamenta il mancato pagamento della somma dovuta per la sosta in uno stallo a pagamento.

Assodato che in macchina c’era il proprietario, lo stesso garantisce che nessuna rilevazione dell’infrazione è stata veramente fatta dall’accertatore e questo la dice lunga sulla multa inflitta pari a 58 euro dove è giustificata la mancata contestazione immediata per assenza del proprietario, cosa che come già spiegato è assolutamente non vera. Amareggiato per l’accaduto, già in una situazione critica del periodo che acuisce già i normali problemi di natura quotidiana ci si chiede se questo sia il normale modo di agire e questo modus operandi possa essere giusto tale da non ammettere repliche e mettere in una botta di ferro il vigile che così facendo magari si sente autorizzato e “protetto” dalla legge che gli permette di essere anche superficiale e forse distratto a netto discapito dei cittadini che oltre al danno del momento certamente non felice ed in questo caso legato anche ahimè alla salute anche quella beffa di essere multato ingiustamente senza diritto di replica o magari di essere “avvisato” o “Contestato” in tempo reale vista la presenza e non l’assenza come comodamente invece dichiarato. Visto che la modalità di “parcheggio” è stata ripetuta più volte da quella data nei giorni a seguire, sempre per lo stesso motivo e quindi per favorire il paziente in questione di usufruire dei trattamenti prescritti, quindi è molto probabile che per questa famiglia il ci trattamenti prescritti, per la famiglia quindi ci saranno multe a go go per i giorni successivi dove si è ripetuta la stessa modalità di parcheggio e magari ancora senza rilevazione e constatazione effettiva al momento?