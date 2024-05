Caserta: accordo Questura e Associazione Nazionale Polizia di Stato, gli ex poliziotti in servizio per l’assistenza al pubblico.

Dalla giornata odierna, ha preso avvio una collaborazione operativa tra la Questura e la Sezione di Caserta dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

L’accordo, siglato nei giorni scorsi tra il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ed il Presidente dell’Associazione, Girolamo Vendemia, prevede l’impiego degli iscritti nel supporto e nell’assistenza ai cittadini che fruiscono dei servizi degli sportelli della Questura. La collaborazione consentirà di avvalersi di figure qualificate, atteso che fanno parte dell’Associazione, ente morale e senza scopo di lucro, poliziotti in quiescenza, soci sostenitori e simpatizzanti.

Soddisfazione sulla partecipazione alle attività di accoglienza del pubblico è stata espressa dal Questore, che ha chiesto il prezioso contributo e l’esperienza degli ex poliziotti, per fornire assistenza, in via prioritaria, nella gestione dell’affluenza all’Ufficio passaporti, di recente interessato da rinnovate procedure per l’ottimizzazione dei tempi di rilascio del titolo di viaggio.

L’Accordo, in vigore da oggi, 2 maggio, ha una validità di 6 mesi, con possibilità di rinnovo.