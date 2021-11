Caserta. Adesione all’ Anpr. Dal 15 novembre certificati online

Caserta. A partire da lunedì 15 novembre, i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Il Comune di Caserta ha infatti aderito nei mesi scorsi all’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati nazionale del Ministero dell’Interno che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Da lunedì prossimo 15 novembre sull’home page del sito internet del Comune di Caserta sarà presente anche un banner per semplificare l’accesso al portale nazionale.

Nel caso in cui l’utente dovesse riscontrare errori e/o incongruenze dovrà rivolgersi agli uffici dei Servizi Demografici in via San Gennaro (Fraz. Falciano).