Caserta . AGGRESSIONE DI CARLO DEL GAUDIO A FRANCO BIONDI : ECCO PERCHE’

Caserta.Come noto alle ore 14 di ieri, venerdi 17 maggio, presso il Comune di Caserta Carlo Del Gaudio , Funzionario comunale e fratello di Pio Del Gaudio . ex Sindaco della città Capoluogo ha tentato di aggredire il Dirigente Franco Biondi il quale è riuscito ad evitare il peggio chiudendo tempestivamente la porta del suo ufficio. Il dipendente comunale è stato subito dopo intercettato e bloccato dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale in Piazza Mercato -a poche centinaia di metri dal Comune- con addosso una forbice ed un coltello .

La notizia è stata riportata in pompa magna da tutte le testate giornalistiche. Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto il Funzionario a perdere la pazienza al punto tale da tentare un’ aggressione al Dirigente ?

Proviamo a ricostruire i fatti : Da Settembre 2023 , e dopo due anni di tentativi ,Carlo Del Gaudio è riuscito ad ottenere il ritrasferimento – concessogli proprio dal Dirigente Biondi , negli uffici dei servizi sociali del Comune di Caserta. Da contratto il Del Gaudio è un istruttore direttivo archeologico e si occupa di dipendenza. Dal giorno in cui ha ottenuto il trasferimento, il funzionario comunale ha richiesto al Dirigente Biondi un ordine di servizio – carico di lavoro , documento quest’ ultimo utile per avere titolarità nell’ interagire con gli utenti con problemi di povertà. La legittima richiesta di Del Gaudio , fatta presente a più’ riprese anche al Sindaco Carlo Marino , sembra sia stata sempre presa ” sotto gamba” dall‘ Ingegnere il quale non si è mai preso la briga di preparare per iscritto la documentazione richiesta mettendo, cosi’ facendo ,in difficoltà Carlo Del Gaudio che di fatto , in questo momento , esercita negli uffici delle politiche sociali un lavoro senza avere nessuna titolarità a farlo .Il dipendente comunale ha cercato di far presente la problematica anche all’ Assessore al ramo Antonio De Lucia il quale ha sempre cercato di rasserenare gli animi e invitato Del Gaudio a lavorare serenamente, ignorando pero’ la responsabilità che quest’ ultimo si assume ogni qualvolta interagisce con le persone con problemi di povertà senza avere nessun titolo a farlo.

Alle ore 14 di ieri il patatrac : il funzionario , in preda ad una crisi nervosa, ha cercato di scagliarsi contro il Dirigente creando ovviamente paura fra gli altri dipendenti che non credevano ai propri occhi e a tutto cio’ che stava accadendo.

Carlo Del Gaudio ha già fatto sapere che non intende fermarsi ,che è pronto a mettere tutto per iscritto e denunciare agli organi competenti la situazione sgradevole in cui è venuto a trovarsi . Secondo lo stesso ,l’ atteggiamento discriminatorio di Biondi nei suoi confronti è dettato dal rapporto non idilliaco che lo stesso Dirigente aveva avuto con Pio Del Gaudio ai tempi in cui quest’ultimo era Sindaco di Caserta.