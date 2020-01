Caserta – Al Campo “El Alamein” della “Garibaldi” C.R.I.+ CdS di Cross Master ed il “Cross del Sud 2020”

CASERTA (Enzo Miceli) – Al Campo di Addestramento della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” denominato “EL ALAMEIN”, domenica mattina 2 febbraio 2020, andrà in scena la fase unica dei Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross delle categorie Master. Nel programma tecnico anche il “Cross del Sud” incontro per rappresentative Juniores/Allievi/e della Campania e Puglia. Il Big Event di corsa campestre si svolgerà sul tracciato del Campo di Addestramento Militare “El Alamein” in Via Laviano, proprio di fronte all’ingresso della Caserma “Ferrari Orsi”.

La manifestazione di Cross è organizzato dalla Fidal Campania con la collaborazione dell’Esercito “Gruppo Sportivo Garibaldi”. La manifestazione si svolgerà in uno scenario progettato e preparato dal team dei Militari dell’Esercito con la collaborazione dello staff della Fidal Campania sulla distanza di 2.000 metri.



In gara complessivamente 300 atleti delle categorie Master di 27 società della Campania che si affronteranno su varie distanze in base alle categorie di appartenenza. L’evento sportivo di corsa campestre assegnerà i Titoli Regionali individuali e di Società sia maschili che femminili delle categorie federali master. Nel programma tecnico anche 50 atleti delle categorie Juniores ed Allievi/e impegnati nel “Cross del Sud”. Il ritrovo Riunione Giurie e Concorrenti è fissato alle ore 8,30.



La prima partenza è fissato alle ore 9,30 con le categorie SF 60 ed oltre sul percorso di 3Km. Alle 10,00 al via le categorie SM60 ed oltre e tutte le categorie SF che si affronteranno sulla distanza di 4 Km. Alle 10,40 partiranno le categorie SM50 e 55 sulla distanza di 6Km. Al via alle ore 11,20 in partenza le categorie SM35-40-45 che si daranno battaglia ancora sul percorso di 6Km. Le rappresentative Juniores/Allievi/e( 50 atleti) del “Cross del Sud 2020”della Campania e Puglia si confronteranno nel Cross maschile sulla distanza di 6Km e quelle femminili sulla distanza di 4Km.