Caserta. Al Circolo Nazionale la presentazione del libro ” Prospettive” di Teresa Del Prete

Domenica 26 marzo, alle ore 18, nel “ salotto buono” di Caserta, il prestigioso Circolo nazionale, sito in piazza Dante Alighieri, si terrà la presentazione del libro “ Prospettive” di Teresa Del Prete edito da Graus.

Quello di Teresa del Prete è un impegno pluridecennale, iniziato nel 1998, di contrasto alle differenze di genere e contro la violenza sulle donne con diversificati percorsi di diffusione di una nuova cultura nei confronti dell’universo femminile sia come giornalista che in qualità di Responsabile del Dipartimento per le problematiche femminili per l’Istituto di Studi Atellani. L’autrice continuando la sua mission si cimenta ora in una nuova veste , quella di narratrice.

Il libro, uscito all’inizio del mese di marzo, sta riscuotendo già un certo successo e dopo essere stato conosciuto e approfondito dalla scolaresca del liceo Manzoni di Caserta, il giorno 13 c.m., sarà esposto all’attenzione della bella platea che si prevede per il pomeriggio dell’ultima domenica di marzo.

Il circolo nazionale, il più antico dei circoli di Caserta e dell’intera Terra di Lavoro, come libera associazione apolitica di promozione di attività culturali, ha convocato al tavolo dei lavori un parterre di tutto rispetto. Il programma prevede, infatti, i Saluti istituzionali del Presidente del Circolo, dott. Gianfranco Foglia, della Presidente dell Innerweel Caserta luigi Vanvitelli dott.ssa Caterina Ruggiero e della Vice Presidente dell’Istituto di studi Atellani, dott.ssa Imma Pezzullo. Seguirà l’Intervento della prof.ssa Nadia Verdile, giornalista, scrittrice e storica. La moderazione è affidata alla prof.ssa Adele Vairo, Dirigente scolastica, Consigliera delegata agli eventi Circolo Nazionale. Sarà presente l’autrice.