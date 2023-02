Caserta. Al via ” Comunalia” Spettacoli gratis per tutti. Direttore Artistico Alessandro Haber

Caserta. Tutto pronto per l’avvio di “Comunalia”, la manifestazione culturale organizzata dal

Comune di Caserta, cofinanziata dal POC Campania 2014-2020 e realizzata in

collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo della

Regione Campania. La kermesse ha come direttore artistico un grande nome del

panorama attoriale italiano quale Alessandro Haber.

“Comunalia” si svolgerà da mercoledì prossimo, 15 febbraio, al 17 aprile al Teatro

“Parravano” di Caserta e prevede nove spettacoli che alterneranno musica e teatro e che

saranno tutti completamente gratuiti. L’orario di inizio degli show è sempre fissato per le

ore 21 e sarà possibile prenotare sul sito www.eventbrite.it a partire da 72 ore prima di

ogni evento.

Il primo spettacolo è in programma mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, sempre alle ore

21, e sarà “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, con Luca Saccoia. Il secondo

appuntamento, invece, sarà l’unico che si terrà al di fuori del Teatro Comunale

“Parravano” e in un orario diverso dal solito. Si tratta della Parata de “La Baracca dei

Buffoni”, con una sfilata nel centro storico che condurrà verso il Teatro sabato 18 febbraio

alle ore 18, domenica 19 alle ore 12 e lunedì 20 alle ore 18.

Il 22 febbraio, invece, alle 21 spazio a Marisa Laurito, che sarà l’interprete de “Una vita

scapricciata”. Il 1° marzo, poi, sarà protagonista la comicità di Paolo Caiazzo, che proporrà

lo spettacolo “Ehi Prof”.

Il mese di marzo proseguirà con lo spettacolo-concerto di Gino Rivieccio, il giorno 9,

mentre il 13 Roy Paci, con la regia di Arturo Brachetti, proporrà lo spettacolo “Fred”, un

omaggio al grande Fred Buscaglione. Il 17 marzo sarà protagonista la musica di Enzo

Avitabile con “In Napoletana”, mentre a concludere il mese, il 28 marzo, sarà Enzo

Moscato con lo spettacolo musicale “Modo Minore”. La chiusura della rassegna, il 17

aprile, sarà affidata al concerto di Peppe Servillo e degli Avion Travel.

“Comunalia – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – riesce a centrare due

obiettivi importanti: offrire spettacoli di alta qualità, grazie alla direzione artistica del grande

Alessandro Haber, e garantire a tutti l’accesso, in quanto ogni spettacolo sarà gratuito.

Siamo convinti che il teatro sia un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita

della comunità”.

“Quest’anno – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale –

abbiamo voluto affidare la direzione artistica attraverso un bando pubblico e sarà curata

da un grande artista quale Alessandro Haber. La manifestazione è fortemente ancorata al

territorio campano, con eventi e artisti della nostra regione, è aperta a tutti e si affianca

all’offerta teatrale già presente nella nostra città”.

“Ogni manifestazione di carattere culturale – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura, Enzo

Battarra – rappresenta un’occasione di sviluppo e un motivo di attrattività per la nostra

città. Con ‘Comunalia’ siamo riusciti ad assicurare un’offerta teatrale di grande livello e a

proporre spettacoli di qualità, che riscuoteranno certamente un grande successo di

pubblico”.