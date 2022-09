Caserta, alcuni parlamentari, esponenti del Movimento 5 stelle saranno nel capoluogo

Pubblicità elettorale

Caserta – Alcuni esponenti del movimento 5 stelle saranno a Caserta nel capoluogo di provincia della Campania.

Nella giornata di lunedì prossimo ci sarà ospite della ‘sede’ del movimento cinque stelle Alfonso Pecorano Scanio, il quale sarà in visita nella città di Caserta.

Con lui ci dovrebbero esser altri esponenti del M5S (movimento cinque stelle), tra cui Agostino Santillo.

Ci dovrebbe pertanto esser un doppio appuntamento prima alle ore 10 0o presso il comitato elettorale cittadino di Caserta alle ore 10 0o, ove si farà il punto su quelle che sono le politiche agricole-

A seguito della visita da parte di uno dei parlamentari il senatore alla Camera A. Santillo ha rilasciato qualche dichiarazione che si v a riportare “”La ricchezza agroalimentare della provincia di Caserta – ha spiegato il Senatore Santillo – va elevata al livello che merita. Per questo ho interpellato l’ex Ministro Pecoraro Scanio, che ringrazio dell’interesse che ha mostrato per l’iniziativa, con la quale apriremo un tavolo di confronto aperto ai rappresentanti di Coldiretti e della filiera agricola, aprendoci alle osservazioni di cittadini e stampa, anche riguardo l’opportunità di includere nuovi prodotti del nostro territorio nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con la collaborazione delle Regioni”, ha concluso Agostino Santillo.

Sempre nella giornata di lunedì ci dovrebbe poi successivamente esser una cena di autofinanziamento presso il noto ristorante di Caserta ‘O Masto’, saranno presenti i parlamentari uscenti e i candidati del MoVimento 5 Stelle, della Provincia di Caserta sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. Un momento conviviale, all’insegna della partecipazione e del confronto.