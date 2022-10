Caserta. All’ inefficienza dei servizi sociali risponde Antonio De Falco

Caserta. “ Voglio ringraziare pubblicamente Antonietta D’Albenzio , Presidente dell’ associazione “ L’ Angelo degli Ultimi” che ha accolto il mio appello e almeno momentaneamente ha ridato un tetto e dignità’ a Franco “.

Con queste parole , Antonio De Falco , consulente comunale sul centro storico della Citta’ , riprende a parlare della tragedia umana che , nei giorni scorsi , ha visto coinvolto un 60enne casertano rimasto senza casa , senza lavoro e senza documenti .

“ Antonietta D’Albenzio – ha continuato Antonio De Falco- ha restituito dignità’ a Franco ospitandolo nella struttura preposta all’ accoglienza dei senza tetto . Nei prossimi giorni provvederemo ad iscrivere Franco nell’ anagrafe di Caserta per consentire allo stesso di ricevere un documento d’identità’.”

Per onore di cronaca , e’ giusto ricordare a chi legge che Franco , per una serie di vicissitudini , si era ritrovato all’ improvviso senza casa , documenti e lavoro. L’ uomo si era anche rivolto agli uffici del comune – settore politiche sociali – dove non aveva trovato , ahinoi ne’ soluzione al suo problema , ne’ solidarietà’ umana .

” Questa vicenda- conclude De Falco – mette ancora una volta in luce la scarsa efficienza dei servizi alle Politiche sociali del Comune di Caserta. Una serie di uffici con dipendenti pubblici che rispondono in scarso modo alle problematiche dei cittadini bisognosi in un contesto politico – amministrativo ambiguo senza assessori di riferimento dal momento che il precedente Assessore , Luigi Bosco , ha rassegnato già’ da tempo le dimissioni al Sindaco Carlo Marino .