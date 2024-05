CASERTA – All’evento di domenica presenti anche gli stand di Campagna Amica degli agricoltori di Coldiretti Casert

CASERTA – Alle ore 12 di domenica 19 maggio i partecipanti alla manifestazione Bicincittà, organizzata dalla UISP, avranno la possibilità di conoscere i prodotti degli agricoltori del Mercato di Campagna Amica della Coldiretti Caserta.

La manifestazione, che percorrerà la città di Caserta e prenderà il via alle ore 9.45 da Piazza Gramsci, nella zona della Flora, è partecipata anche nel quadro delle iniziative Bimbimbici di Fiab. Ed è proprio ai partecipanti più piccoli che gli agricoltori di Coldiretti Caserta offriranno un gustoso omaggio.

Domenica sarà la 36esima edizione di Bicincittà, una festa di sport per tutta la famiglia. Una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita e città più vivibili. L’obiettivo della manifestazione è quella di spingere i cittadini a credere in una mobilità alternativa, di versa che permetta di vivere gli spazi comuni urbani con benefici per la salute individuale e la possibilità di recuperare un sano rapporto con la città.

“Siamo contenti di essere partner di questo evento”, ha dichiarato il presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico. “Sarà una grande festa, con partecipanti di ogni età. Sappiamo quanto è importante – conclude Amico – sviluppare la cultura di una mobilità diversa, più sostenibile. Sarebbe bello se dal giorno dopo ci sia una bici in più e un’auto in meno in giro per Caserta.”