CASERTA. ALTRI 10 MULTATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Negli ultimi giorni continuano i controlli della polizia locale di San Nicola la strada, ci sono stati più di 10 verbali per i cittadini che non hanno svolto al meglio la raccolta differenziata. Da inizio marzo sono ben 40 le sanzioni comminate.

È stato anche pianificato il piano di sicurezza per il mercato di lunedì prossimo come da direttiva dell’ordinanza della Regione Campania.

L’area del mercato sarà divisa in corsie sia di entrata che di uscita per evitare contatti e inoltre gli agenti della polizia locale saranno impegnati nei controlli per la verifica della mascherina da parte dei commercianti e le varie persone.